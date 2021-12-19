Машини розкидало дорогою: вночі в Києві сталася масштабна ДТП

В аварії взяло участь 5-6 автомобілів.

Масштабна ДТП сталася цієї ночі у Києві на Набережно-Рибальській дорозі у бік Північного мосту.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua у Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, в аварії брало участь 5-6 автомобілів, машини розкидало дорогою. На місце події виїхали поліції та медики.

"Щоб після корпоративу не стати зіркою новин, не сідайте за кермо в стомленому розслабленому стані!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що харківські правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який вчинив смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. Слідчі встановлюють факт допуску неповнолітнього батьками до керування автомобілем.

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