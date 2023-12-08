У Києві маршрути закритих станцій метро дублюватиме додатковий наземний транспорт: схеми

Від 9 грудня рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закриють на час ремонту перегінного тунелю.

У зв’язку з ремонтом перегінного тунелю на "синій" гілці метрополітену з 8 грудня від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" буде організовано рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М "Кібернетичний центр – станція метро "Теремки" – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху одна хвилина. А також тимчасового тролейбусного маршруту № 43-К "Кібернетичний центр – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху три хвилини.

Схема руху наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро / Фото: КМДА

Також шлях автобусного маршруту загального користування № 38 подовжується до станції метро "Либідська". На маршруті працюватиме п'ять автобусів з інтервалом руху 17 хвилин.

Схема руху наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро

Через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

Схема руху наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро

На тролейбусному маршруті № 50-К "вул. Милославська – площа Дарницька" збільшується кількість рухомого складу, зокрема працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом руху дев'ять хвилин. Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

Нагадаємо, у Києві відкрили новий Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років.

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