Маніпуляції, щоб посіяти паніку: міська влада відповіла на заяви про ризики для “Поштової площі”

У Київській міській державній адміністрації назвали маніпуляціями заяви щодо роботи станції метро “Поштова площа”. Влада міста впевнена, що такі маніпуляції створюють, щоб посіяти паніку.

На цьому наголосили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Як зазначається, станція метрополітену “Поштова площа” працює у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

У Департаменті запевняють, що і сама станція, і перегінні тунелі, що примикають до неї, перебувають у належному технічному стані, тож ризики щодо підтоплення, закриття станції на ремонт чи реконструкцію відсутні.

У КМДА також кажуть, що фахівці метрополітену провели позаплановий огляд та обстеження споруд, за результатами яких деформацій не виявлено.

Міська влада закликає диванних експертів та блогерів не маніпулювати темою роботи столичного метрополітену, а медіа – використовувати інформацію перевірену та з офіційних джерел. Вкотре наголошуємо, що подібні провокаційні заяви щодо стану метро створюються з метою посіяти паніку та грають на руку ворогу в інформаційній війні”, – йдеться у повідомленні.

У Департаменті також нагадали, що підземний пішохідний перехід станції “Поштова площа” відокремлений капітальною (цегляною) перегородкою від майбутнього об’єкта багатофункціонального призначення.

Зазначимо, останніми днями у ЗМІ з’явилась низка заяв від експертів різного рівня про критичний стан Поштової площі та тунелів метро. Зокрема, такі заявил лунали від парламентської ТСК по Києву, яка вимагає перевірити, чи не загрожує Поштовій площі катастрофа. Народна депутатка Боднар також впевнена, що будівництво розв’язки на Поштовій площі призвело до просідання ґрунту та загрози затоплення метро. У Держаудитслужбі також попередили Кличка, що подальша експлуатація Поштової площі без консервації чи добудови вкрай небезпечна.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що станція метро "Поштова площа" у Києві опинилася у небезпеці через будівництво підземного ТЦ.

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