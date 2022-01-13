Малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягнули у теплі кожушки (фото)

Малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягнули у теплі кожушки (фото)

Ймовірно, таким чином про малюків подбали, щоб ті не змерзли в таку морозну погоду.

Малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягнули у теплі кожушки.

Про це повідомляє телеканал "Київ", опублікувавши відповідне фото.

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Ймовірно, таким чином про них подбали, щоб ті не замерзли в таку морозну погоду.

Крім того, це стилізація народного вбрання на Старий Новий рік.

Як можна побачити на світлинах, дітей-засновників Києва переодягнули у теплі дубляночки з візерунками.

Зазначимо, традиція переодягати маленьких Кия, Щека, Хорива та Либідь на Поштовій площі виникла у 2018 році. Так, на початку пандемії малюків "захистили" від коронавірусу масками, раніше наряжали до Дня святого Валентина, Дня захисника України, на честь повернення моряків тощо.

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