Мали отримати 25 млн кредиту: в Києві затримали псевдоагробізнесменів (фото)

У Києві затримали псевдоагробізнесменів, які за підробленими документами намагалися отримати 25 млн грн кредиту в банку

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою між собою, з метою отримання кредитів, видавали себе за успішних агробізнесменів. Для цього вони підшукали товариство, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур.

Далі підозрювані звернулись до банку, надавши підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видавали їх за надійних позичальників. На засіданні кредитного комітету "агробізнесмени" представили товариство, як успішний агропромисловий бізнес та отримали кредит на 4 млн грн. Вони не мали наміру його повертати та розпорядились ним на власний розсуд.

Пізніше підозрювані знову звернулись до банку за кредитом і отримали погодження вже на 25 млн грн. Втім, псевдобізнесменам ошукати банк не дали правоохоронці, затримавши їх на гарячому.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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