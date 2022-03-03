Автомати, гранати і РПГ: біля метро у Києві затримали групу диверсантів з арсеналом зброї (фото)

Автомати, гранати і РПГ: біля метро у Києві затримали групу диверсантів з арсеналом зброї (фото)

ДРГ фотографувала вхід до станції та прилеглу територію.

У Києві поліцейські затримали диверсійно-розвідувальну групу з арсеналом зброї. Викрили чотирьох диверсантів на одній із станцій метро, коли вони фотографували вхід до підземки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

"Під час перевірки працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід до станції та прилеглої території. Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, в якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобну вибухівку, тротилові шашки, військові ножі.

Окрім того, ДРГ мала із собою каністри із бензином, карти Києва та підроблені перепустки.

Групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.