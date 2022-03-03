Автомати, гранати і РПГ: біля метро у Києві затримали групу диверсантів з арсеналом зброї (фото)

ДРГ фотографувала вхід до станції та прилеглу територію.
У Києві поліцейські затримали диверсійно-розвідувальну групу з арсеналом зброї. Викрили чотирьох диверсантів на одній із станцій метро, коли вони фотографували вхід до підземки.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.
"Під час перевірки працівники Департаменту міграційної поліції спільно з поліцейськими столичного управління метрополітену виявили двох чоловіків, які крадькома намагалися сфотографувати вхід до станції та прилеглої території. Неподалік правоохоронці виявили автомобіль, в якому перебували спільники затриманих. Усіх диверсантів затримали", - йдеться у повідомленні.
Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі арсенал зброї: РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобну вибухівку, тротилові шашки, військові ножі.
Окрім того, ДРГ мала із собою каністри із бензином, карти Києва та підроблені перепустки.
Групу передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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