"Мала зовнішні статеві органи у вигляді чоловічих": лікарі прооперували дівчинку із рідкісною патологією

Відомо, що 12-річна дівчинка народилася з адреногенітальним синдромом.
Унікальною історією дівчинки з рідкісною патологією, якій допомогли спеціалісти "Охматдиту", поділилися у відділенні урології лікарні.
Про це йдеться у дописі НДСЛ "Охматдит".
"Наша пацієнтка мала особливість – її зовнішні статеві органи сформовані як чоловічі. І хоча це рідкісна патологія, такі випадки трапляються і змушують страждати дітей як фізично, так і емоційно", – зазначили фахівці.
Що відомо про рідкісну патологію дитини
12-річна дівчинка народилася з адреногенітальним синдромом. Лікарі кажуть, що це рідкісна патологія, пов'язана з надлишковим виділенням корою наднирників чоловічих статевих гормонів. Як наслідок, зовнішні статеві органи приймають чоловічий вигляд замість жіночого.
Як пояснюють фахівці, у дівчинки внутрішні статеві органи розвинуті як жіночі, тобто є матка, вагіна, яєчники, проте саме вагіна впадає дуже близько до сечового міхура.
"У неї найвищий ступінь цієї патології, коли вихід статевих органів і вихід сечовивідної системи об'єднаний і виходить через уретру. Тому зовнішні статеві органи мають суто звичайний вигляд чоловічого пенісу", – пояснює Максим Пономаренко, завідувач відділення урології НДСЛ "Охматдит".
Операція тривала понад 6 годин
Лікарі здійснили реконструкцію жіночих зовнішніх статевих органів дитини із використанням тканин, які раніше формували чоловічий орган.
Основним їхнім завданням було створення анатомічно правильної піхви та роз'єднання сечовивідної і статевої систем. Втручання вимагало ретельного поділу тканин та формування нових структур для забезпечення повноцінного життя дівчинки.
Дівчинка перебувала у відділенні гінекології. Зараз дитину виписали. Тепер на неї чекає реабілітація та можливість жити повноцінним життям, зберігаючи шанс на народження дітей у майбутньому.
Що кажуть про операцію лікарі
За словами фахівців, ця операція мала не тільки медичні показники.
"Дівчинку це тригерило й ранило. Часто вона відчувала себе не такою, як всі. Зазнавала образ від однолітків. Тому таке втручання було їй дуже необхідно та стало важливим кроком до прийняття себе та свого тіла», – додає дитяча урологиня "Охматдиту" Аліна Пузько.
Нагадаємо, такий випадок, як у дівчинки, яка народилась із чоловічими органами, вважають один на мільйон. І аби провести таку складну операцію, залучили цілу групу різних фахівців.
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