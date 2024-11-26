"Мала зовнішні статеві органи у вигляді чоловічих": лікарі прооперували дівчинку із рідкісною патологією

Унікальною історією дівчинки з рідкісною патологією, якій допомогли спеціалісти "Охматдиту", поділилися у відділенні урології лікарні.

Про це йдеться у дописі НДСЛ "Охматдит".

"Наша пацієнтка мала особливість – її зовнішні статеві органи сформовані як чоловічі. І хоча це рідкісна патологія, такі випадки трапляються і змушують страждати дітей як фізично, так і емоційно", – зазначили фахівці.

Історія неймовірної дівчинки з рідкісною патологією, якій допомогли спеціалісти Охматдиту Фото: НДСЛ Охматдит

Що відомо про рідкісну патологію дитини

12-річна дівчинка народилася з адреногенітальним синдромом. Лікарі кажуть, що це рідкісна патологія, пов'язана з надлишковим виділенням корою наднирників чоловічих статевих гормонів. Як наслідок, зовнішні статеві органи приймають чоловічий вигляд замість жіночого.

Як пояснюють фахівці, у дівчинки внутрішні статеві органи розвинуті як жіночі, тобто є матка, вагіна, яєчники, проте саме вагіна впадає дуже близько до сечового міхура.

"У неї найвищий ступінь цієї патології, коли вихід статевих органів і вихід сечовивідної системи об'єднаний і виходить через уретру. Тому зовнішні статеві органи мають суто звичайний вигляд чоловічого пенісу", – пояснює Максим Пономаренко, завідувач відділення урології НДСЛ "Охматдит".

Історія неймовірної дівчинки з рідкісною патологією, якій допомогли спеціалісти Охматдиту Фото: НДСЛ Охматдит

Операція тривала понад 6 годин

Лікарі здійснили реконструкцію жіночих зовнішніх статевих органів дитини із використанням тканин, які раніше формували чоловічий орган.

Основним їхнім завданням було створення анатомічно правильної піхви та роз'єднання сечовивідної і статевої систем. Втручання вимагало ретельного поділу тканин та формування нових структур для забезпечення повноцінного життя дівчинки.

Дівчинка перебувала у відділенні гінекології. Зараз дитину виписали. Тепер на неї чекає реабілітація та можливість жити повноцінним життям, зберігаючи шанс на народження дітей у майбутньому.

Що кажуть про операцію лікарі

За словами фахівців, ця операція мала не тільки медичні показники.

"Дівчинку це тригерило й ранило. Часто вона відчувала себе не такою, як всі. Зазнавала образ від однолітків. Тому таке втручання було їй дуже необхідно та стало важливим кроком до прийняття себе та свого тіла», – додає дитяча урологиня "Охматдиту" Аліна Пузько.

Нагадаємо, такий випадок, як у дівчинки, яка народилась із чоловічими органами, вважають один на мільйон. І аби провести таку складну операцію, залучили цілу групу різних фахівців.

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