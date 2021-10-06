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Магніт для тварин: в Чорнобильській зоні помітили нутрію (фото)

Магніт для тварин: в Чорнобильській зоні помітили нутрію (фото)

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Фахівці кажуть, що нинішню зиму їй буде пережити важко.

У Чорнобильській зоні з'явилися нутрії. Однак є ризик, що через сильний мороз вони не зможуть пережити зиму.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Як саме в зоні відчуження з'явилася нутрія, незрозуміло. Можливо, за словами фахівців, вона втекла з приватного будинку. Однак нинішню зиму їй буде пережити важко.

“Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як минулорічна. Бо тварина не вміє, як бобер, будувати житло й погано орієнтується під льодом. Проте існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує:  заповідна територія для всіх тварин, ніби магніт”, — розповіли в заповіднику.

Так також додали, що для України нутрія — чужорідний інвазивний вид, завезений колись для промислового розведення на хутро. А водиться вона переважно в Південній Америці.

Нагадаємо, що у Чорнобилі стрімко зросла кількість відвідувачів. Туристів їде не менше, ніж до пандемії.

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