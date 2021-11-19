Людські ноги у спортивній сумці: у Києві затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка (відео)

Патрульні поліцейські розповіли подробиці затримання та оприлюднили відео.

У Києві затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка.

У патрульній поліції Києва розповіли подробиці затримання та оприлюднили відео.

"Жахлива знахідка сколихнула вчора усю столицю. Поліцейським надійшов виклик, що у смітнику на бульварі Дружби Народів виявили частини людського тіла. Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою та забезпечували охорону місця події під час роботи слідчих. Водночас усі поліцейські міста були зорієнтовані на пошуки чоловіка, який міг бути причетним до цього жахливого злочину. Близько 23-ї години небайдужий громадянин повідомив, що в одній із багатоповерхівок на вулиці Тростянецькій побачив чоловіка, схожого на розшукуваного зловмисника", - йдеться у повідомленні.

Туди негайно попрямували декілька екіпажів патрульних поліцейських.

У під’їзді будинку дійсно перебував чоловік, схожий за орієнтуванням.

Завдяки спільним злагодженим діям патрульних ймовірного вбивцю оперативно затримали.

Жорстоке вбивство чоловіка у Києві: патрульні поліцейські оперативно затримали ймовірного зловмисника Жорстоке вбивство чоловіка у Києві: патрульні поліцейські оперативно затримали ймовірного зловмисника Шокуюча знахідка сколихнула вчора усю столицю. Поліцейським надійшов виклик, що у смітнику на бульварі Дружби Народів виявили частини людського тіла. Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою та забезпечували охорону місця події під час роботи слідчих. Водночас усі поліцейські міста були зорієнтовані на пошуки чоловіка, який міг бути причетним до цього жахливого злочину. Близько 23-ї години небайдужий громадянин повідомив, що в одній із багатоповерхівок на вулиці Тростянецькій побачив чоловіка, схожого на розшукуваного зловмисника. Туди негайно попрямували декілька екіпажів патрульних поліцейських. У під’їзді будинку дійсно перебував чоловік, схожий за орієнтуванням. Завдяки спільним злагодженим діям патрульних ймовірного вбивцю оперативно затримали. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали їм затриманого. Дякуємо небайдужому громадянину за його уважність та активну громадянську позицію. Саме завдяки вчасному повідомленню в поліцію, патрульні змогли швидко знайти та затримати небезпечного злочинця. Друзі, якщо ви стали жертвою чи очевидцем правопорушення, обов’язково зверніть увагу на прикмети злочинця та невідкладно телефонуйте на лінію 102. #ПорядокЦеТи #Kyivpatrol #поліціякиєва #ПатрульнаполіціяУкраїни Опубліковано Патрульна поліція Києва Пʼятниця, 19 листопада 2021 р.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу та передали їм затриманого.

"Дякуємо небайдужому громадянину за його уважність та активну громадянську позицію. Саме завдяки вчасному повідомленню в поліцію, патрульні змогли швидко знайти та затримати небезпечного злочинця. Друзі, якщо ви стали жертвою чи очевидцем правопорушення, обов’язково зверніть увагу на прикмети злочинця та невідкладно телефонуйте на лінію 102", - просять у патрульній поліції Києва.

Нагадаємо, у Києві прокуратура наполягає на примусовому лікуванні чоловіка, який вбив та розчленував свою матір.

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