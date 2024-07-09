"Людина, яку маю честь знати": Мережею шириться щемливе фото із лікарем "Охматдиту" – що про нього відомо

Після ворожого ракетного удару вранці 8 липня по лікарні “Охматдит” в Києві, користувачі соцмереж ширять фото одного з медичних працівників, який на руках переносить дитину в безпечне місце.

Як повідомила у Facebook Ірена Городецька, після ракетного удару по лікарні "Охматдит" одним із медиків, які допомогали евакуації дітей із постраждалого відділення, був Віталій Іць. Саме його фото із маленьким хлопчиком на руках шириться Мережею.

Знімком, на якому Віталій на руках несе пацієнта відділення токсикології "Охматдиту", поділився фотограф Олександр Гусєв.

"Ще один страшний день для України... Найскладніше бачити, коли страждають діти...", – написав автор фото.

Працює лікарем-токсикологом у відділенні "Охматдиту", яке постраждало найбільше

Тож, з'ясувалося, що дитячий лікар-токсиколог Віталій Іць під час удару росіян по "Охматдиту" перебував у в клініці "Добробут" поруч. У коментарі для "УП. Життя" лікар розповів, що після отримання повідомлення про влучання і потребу в допомозі клініка мобілізувала всі ресурси для того, щоб допомогти з евакуацією найважчих пацієнтів у стаціонар "Добробуту", він одразу долучився до допомогти постраждалим після ракетної атаки.

"Це – звичайна дитина, яка перебувала на лікуванні в найбільш постраждалому корпусі, у відділенні токсикології. Пощастило, що вона не була в місці попадання... Не було нічого геройського. Я просто переносив його у більш безпечне місце", – розповів Віталій.

Відомо, що медик продовжував допомагати маленьким пацієнтам на місці аж до пізнього вечора.

"Сьогодні в одній з груп побачила опитування: "Особистим знайомством із якою людиною ви пишаєтесь. Це було вранці, до масового обстрілу Києва. Сиділа, думала, згадувала... Дякую Долі, що зводить із справжніми людьми і професіоналами!" – написала у Facebook Ірена Городецька.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомив, що здійснено ідентифікацію російських пілотів, які завдали ракетного удару по лікарні “Охматдит” в Києві. Відомими стали 95 російських військових злочинців.

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