Людина-легенда та Сан Санич: як українські політики та депутати реагують на смерть Олександра Омельченка

Людина-легенда та Сан Санич: як українські політики та депутати реагують на смерть Олександра Омельченка

Олександр Омельченко помер через коронавірус.

У четвер, 25 листопада помер колишній очільник Києва Олександр Омельченко. Українські політики у соцмережах висловлюють співчуття родині покійного.

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Так, бізнесмен, екснардеп і колишній депутат Київради Ігор Лисов зазначив, що сьогодні не стало людини-легенди.

"Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка. Висловлюю глибокі співчуття сім’ї та рідним з приводу непоправної втрати", — написав він.

Керівниця партії "Батьківщина", політикиня та депутатка Верховної Ради Юлія Тимошенко назвала Омельченка легендарним мером столиці.

"Знала його особисто багато років. Спілкуватися з ним було не просто, але завжди дуже цікаво. Він володів тієї некнижною, неакадемічною мудрістю, якої так часто бракує в українській політиці. Олександр Олександрович, мабуть, став першим справжнім мером української столиці. Він знав про Київ і міське господарство усе. Буквально… До найменших подробиць і до найвіддаленіших провулків міста. Він усім серцем любив Київ і фактично присвятив себе місту", - написала Тимошенко.

Скриншот з Facebook

Політик та екснардеп Микола Катеринчук додав, що Омельченко був справжнім градоначальником та хорошою людиною.

"Світла пам’ять йому та співчуття його родині", - написав Катеринчук.

Співчуття родині покійного у Facebook висловив також і ексдепутат Зорян Шкіряк.

"Пішов з життя ексмер Києва Олександр Омельченко. Щирі співчуття родині", - зазначив Шкіряк.

Скриншот з Facebook

Депутатка Київської міської ради Олеся Пинзеник від партії "Удар" відзначила, що вона спільно працювала із покійним та висловила співчуття через смерть ексмера Києва.

"Помер Олександр Омельченко або як всі називали Сан Санич. Ексмер Києва, голова фракції "Єдність" в цій каденції. Спочивайте з миром", - написала Олеся Пинзеник.

Депутат Київради від ВО "Батьківщина" Віталій Нестор назвав покійного гідним очільником Києва.

"Олександр Олександрович керував столицею України 8 років – із 1998 по 2006-й. Його двічі обирали мером Києва і обидва рази він набирав рекордну кількість голосів на свою підтримку – понад 70%", - написав депутат.

Скриншот з Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко також відреагував на смерть свого попередника. Він зазначив, що був багато років знайомий із Омельченком.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років. Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію", - написав Кличко.

Скриншот з Facebook

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що в Омельченка виявили коронавірус і госпіталізували до лікарні. Його син розповів, що Олександр Омельченко лікувався у "Феофанії".

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