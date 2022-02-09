"Люди-звірі": у Києві невідомі запхали хом'яків у пляшку і лишили в супермаркеті (відео)

Тварин забрали небайдужі і шукають їм нових господарів.
У Києві в одному з супермаркетів невідомі запхали двох хом'яків у пусту пластикову пляшку і залишили її на полиці.
Відповідне фото опублікувала Марія Вітязь у себе в Facebook.
"Комусь, мабуть, це здалося смішним", - зазначила вона.
Пляшка із тваринами лежала біля корму для кішок. За словами жінки, адміністрація магазину не змогла пояснити, як звірі туди потрапили. Киянка розповіла, що хом'яків забрали небайдужі і шукають їм нових господарів.
"Люди-звірі", - написали під фото користувачі Мережі.
Нагадаємо, що у Києві невідомі викинули на смітник дві статуї у зріст людини. Одна з них - Діва Марія, яка тримає маленького Ісуса на руках.
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