"Люди - свині!" У Києві після свят залишили гори сміття біля головної ялинки (фото)

Деякі нарікають на те, що у центрі міста недостатньо смітників.
У Києві після святкування Нового року біля головної ялинки на Софійській площі люди залишили гори сміття. Паперові стаканчики розкидали по підлозі та парапетах.
Відповідне фото опублікувала киянка на своїй сторінці у Facebook.
"А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там дорогою і лишають", - написала жінка.
У коментарях до публікації обурені кияни написали, що українцям треба навчитися не смітити. Деякі нарікають на те, що у центрі міста недостатньо смітників, інші - на роботу комунальних служб.
"На власні очі бачила комунальників, котрі 1 січня прибирали біля ялинки, але народу стільки, що проткнутися неможливо, цілком може бути, що не встигають",
"Кількість смітників не виправдовує того, що деякі люди - свині. Ще й дітей своїх вчать за власним прикладом не цінувати працю інших",
"У німців гарно подібне питання вирішено: купуєш глінтвейн у горнятку. Платиш за глінтвейн і платиш за горнятко. Ідеш собі з тим горнятком, прогулюєшся, а потім або повертаєш, і тобі повертають кошти, або забираєш - воно тобою куплене", - написали під фото.
Нагадаємо, що викинути новорічну ялинку просто на смітник - не найкраща ідея. Розповідаємо, як правильно утилізувати використані дерева.
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