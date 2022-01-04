"Люди - свині!" У Києві після свят залишили гори сміття біля головної ялинки (фото)

"Люди - свині!" У Києві після свят залишили гори сміття біля головної ялинки (фото)

Деякі нарікають на те, що у центрі міста недостатньо смітників.

У Києві після святкування Нового року біля головної ялинки на Софійській площі люди залишили гори сміття. Паперові стаканчики розкидали по підлозі та парапетах.

Відповідне фото опублікувала киянка на своїй сторінці у Facebook.

"А тепер дивіться на центральну ялинку і те, що на сусідніх вулицях поруч з нею. Мабуть, біля ялинки глінтвейн купують, йдучи випивають, і потім, де хочуть, паперові стаканчики, там дорогою і лишають", - написала жінка.

У коментарях до публікації обурені кияни написали, що українцям треба навчитися не смітити. Деякі нарікають на те, що у центрі міста недостатньо смітників, інші - на роботу комунальних служб.

"На власні очі бачила комунальників, котрі 1 січня прибирали біля ялинки, але народу стільки, що проткнутися неможливо, цілком може бути, що не встигають",

"Кількість смітників не виправдовує того, що деякі люди - свині. Ще й дітей своїх вчать за власним прикладом не цінувати працю інших",

"У німців гарно подібне питання вирішено: купуєш глінтвейн у горнятку. Платиш за глінтвейн і платиш за горнятко. Ідеш собі з тим горнятком, прогулюєшся, а потім або повертаєш, і тобі повертають кошти, або забираєш - воно тобою куплене", - написали під фото.

Тетяна Череп-Пероганич у Facebook

Нагадаємо, що викинути новорічну ялинку просто на смітник - не найкраща ідея. Розповідаємо, як правильно утилізувати використані дерева.

Екоактивісти просять владу посилити міру покарання за неправильно викинуте сміття

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