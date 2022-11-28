"Люди не від'їжджають": Кличко розповів про кількість киян та переселенців у місті

Мер Києва розповів про ситуацію з тимчасово переселеними людьми до столиці.

Попри ворожі атаки ракетами, дронами-камікадзе та постійну небезпеку кияни не від'їжджають з міста.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський очільник Києва Віталій Кличко.

За його словами, наразі у столиці фіксують близько 3,3 млн людей, які постійно проживають у місті.

"Я можу сказати, що у нашому місті до війни вдень перебувало на 1-1,2 мільйонів більше людей ніж уночі. Це люди, які приїжджають з області, з інших міст-супутників на роботу, тому що Київ дає можливість працювати і багато людей працюють у столиці. А ночували в Києві, тобто постійно знаходилося 3,6 млн, а вдень ця цифра підвищувалася до 4,6-4,8 млн. Сьогодні ми підраховуємо по кількості смартфонів, що в нас налічується приблизно 3,35 мільйонів людей", - розповів Кличко.

За словами мера, від початку війни 2014 року у Києві зараз перебувають десь 350 тисяч тимчасових переселенців зі Сходу та Півдня. А від 24 лютого приїхало близько 200 тисяч.

"Це ті, що офіційно зареєструвалися. Ми не виключаємо, що деякий відсоток людей не зареєструвалися, але також перебувають у місті", - резюмував міський голова столиці.

Нагадаємо, у понеділок, 28 листопада, у Києві не діють графіки відключень світла, користувачів попередили про екстрені відключення.

Масована ракетна атака по критичній інфраструктурі 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила черговий ракетний удар по містах України, атакуючи критичні об'єкти інфраструктури.

Внаслідок "прильотів" повністю, або частково було відсутнє електропостачання та водопостачання у Києві, Київській, Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Львівській, Черкаській області та на Прикарпатті.

У Києві через дефіцит електроенергії тимчасово припинили працювати трамваї та фунікулер.

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