Людей самовільно хоронять посеред лісу: в Києві розгорівся скандал з нелегальним кладовищем

В Києві розгорівся скандал, пов'язаний з облаштуванням нелегального цвинтаря на території Національного природного парку "Голосіївський". Поховання людей почали активно з’являтися на межі Києва та Ірпеня.

Про це сайту ТСН.ua розповів Олександр Соколенко, еколог і співробітник парку НПП «Голосіївський».

Історія з кладовищем давня. Біля столиці колись було село Романівка, яке з часом увійшло до складу міста Ірпінь. Біля села існував старий цвинтар, де зараз росте ліс.

"Поховання було нечисельне. Там ховали жителів Романівки. Могилам по сто і більше років. Кладовище було закинуте і поросло лісом. Згодом, коли створили Святошинське лісопаркове господарство, ця частина лісу увійшла до його складу. А в 2014 році, коли розширювали територію Національного природного парку "Голосіївський", шматок лісу з закинутим кладовищем увійшов до його складу", - розповідає нам Олександр Соколенко.

По наявним документам там не було кладовища – лише землі лісового фонду.

"Коли Ірпінь почав розширювати свої території і там збільшилася кількість населення, з’явилися ділки, які займалися ритуальним бізнесом – вони поклали око на старий цвинтар. В лісі почали з’являтися нові поховання. З кожним роком – могил ставало все більше. В другому півріччі минулого року там було вже понад 15 нових поховань. Людей хоронять самовільно, просто посеред лісу. Але це земля віднесена до території НПП "Голосіївський", і ні в кого немає документів на кладовище на території парку", - додає Олександр Соколенко.

Більше того, якщо раніше людей хоронили в кварталі №12, то зараз вже почали це робити в кварталі №13. Могил дуже багато, вони розміщені на великій площі. Є могили, на яких вказаний рік поховання від 2015 до 2022 року.

"Ви просто йдете по лісу і раптом біля дерева бачите 2-3 могили з хрестами і вінками. Тобто процес поховань на території НПП "Голосіївський" набув хаотичних масштабів. Ми декілька років поспіль зверталися до поліції Києва, але результатів не було. У 2021 році ми звернулися до прокуратури. Вказали на фактичне захоплення земельних ділянок території національного парку, пошкодження та самоправство - цілий букет порушень. Врешті, на початку 2022 року прокуратура Святошинського району відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельних ділянок території НПП "Голосіївський". Слідство було доручено Святошинському управлінню поліції", - розповідає нам співробітник парку.

Наприкінці 2022 року на території нелегального кладовища відбувалися слідчі дії.

"Слідчий суддя наклав арешт на всі ділянки захоронень в рамках кримінального провадження. Поліція розмістила оголошення про те, що ділянка арештована, а поховання на ній заборонені. Територію кладовища окреслили поліцейською стрічкою. Поліція нас попросила перекрити заїзди на нелегальний цвинтар. На даний момент, кримінальне провадження триває. Проїзди закрили бетонними блоками. Там встановили понад 30 бетонних блоків на лісових дорогах, по яких можна проїхати до кладовища", - пояснює Олександр Соколенко.

Проїзди були такою собі "шпариною", куди всі заїжджали – хтось викидав сміття на території парку, хтось крав деревину, а хтось завозив покійників для поховання.

Понад тиждень тому співробітникам НПП "Голосіївський" стало відомо про організацію мітингу "невдоволених" мешканців Ірпеня, які будуть вимагати відкрити проїзд на територію парку.

"Ми теж приїхали на цей мітинг 17 березня. Там зібралося до 50 людей похилого віку, які кричали та матюкалися, вимагали дозволити проїзд на кладовище. Їх явно туди привезли під чиєсь замовлення. Я пояснив цим людям, що ховати людей тут не можна – це територія міста Києва та НПП "Голосіївський". Це потрібно робити на кладовищі в Ірпені. А проїзди на територію парку мають бути закритими. Вони поїхали, але на наступний день комунальники Ірпеня за допомогою техніки самовільно відкрили проїзд. Наша відповідь на такі дії була простою - трактором в чотирьох місцях перекопали дорогу, яка веде до кладовища, ще й хмизом її засипали. Бетонні блоки теж поставили на місце", - розповідає нам Олександр Соколенко.

Він додає, що попри відкрите кримінальне провадження та накладений арешт на так зване кладовище, тривають спроби організації в лісі нових поховань.

"Тобто хтось рекламує це місце як діюче кладовище, займається риттям могил з використанням спецтехніки, хтось бере гроші з клієнтів. Попри очевидне шахрайство: кладовища у 12 кварталі Святошинського лісництва формально не існує!", - зазначає Соколенко.

В НПП "Голосіївський" кажуть, що офіційно направили лист на міську раду Ірпеня, аби вони роз’яснили місцевим мешканцям та підприємцям, які надають ритуальні послуги, що на території Національного природного парку заборонено організовувати поховання людей.

"Ми чітко роз’яснили місцевим депутатам всі підстави, чому цього не потрібно робити. А також зазначили, що за порушення чинного законодавства, передбачено кримінальну відповідальність. Лист зареєстровано в міській раді Ірпеня. Як відреагує місцева влада, нам поки невідомо", - зазначають в НПП "Голосіївський".