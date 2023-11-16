Любила гуляти центром міста: у Києві трагічно загинула відома коза Зіта

Цих милих тваринок знає ледве не кожен киянин, бо вони зі своїм господарем гуляють у центрі столиці – біля Золотих воріт, фунікулеру, Пейзажної алеї й парку Володимирська гірка.

У соціальних мережах пишуть, що у Києві невідомі особи зарізали двох домашніх кізочок, які часто гуляли у центрі міста. Однак ці дані спростували правоохоронці.

В поліції Києва сайту ТСН.ua підтвердили, що одна з кізочок загинула, але не від рук людини.

Що сталося з козою

Як зазначають у відомстві, подія сталася 13 листопада. До поліції надійшов виклик, що на Малій Житомирській виявлено тіло тварини без ознак життя. На місце виїхали правоохоронці й задокументували подію.

"Було викликано ветеринара, який після огляду тіла повідомив, що смерть кози наступила унаслідок укусів іншої тварини, швидше за все – це собака", – розповіли в поліції Києва.

Там додають, що за висновком ветеринара, кізочка померла після укусів собаки. В поліції додають, що доступ на територію по Малій Житомирській був і тварина туди могла потрапити.

Місцеві чули гавкіт собаки

За словами правоохоронців, декілька місцевих мешканців повідомили, що чули гавкіт собаки та шум. На жаль, кізочка загинула.

"Друга коза, за нашою інформацією, не постраждала", – кажуть у поліції.

Поліцейські й самі часто бачили цих милих тваринок, бо вони часто гуляли або скубали листя у скверику біля главку столичної поліції на вулиці Володимирській. Їх можна було побачити тут у будь-яку пору року.

Коза Зіта приїхала до Києва з Харківщини

Стало відомо, що загинула безрога коза Зіта (за паспортом – Квітка). Господар тварин, Валерій Марченко, розповідав сайту ТСН.ua, що головна його коза – безрога Зіта. Вона навіть знає правила дорожнього руху і перебігає вулицю лише на зелений сигнал світлофора. А ще добре виконує команди: "Стій", "Не можна", "Не чіпай". Пан Валерій пригадав, як познайомився із Зітою.

"Скільки себе пам'ятаю, моя мама тримала кізочок, казала, що молоко у них цілюще, може декілька днів не скисати. Ось і я продовжив цю справу. Я родом із міста Барвінкове, Харківська область. Сім років тому, приїхав туди за Зітою, вона, до речі, по паспорту Квітка. Їй було тоді два роки. Вирішив забрати її до Києва. Зіта їхала у СВ-вагоні, як принцеса. На пероні було багато людей. Провідниця не помітила, що до вагона зайшла коза, а коли побачила, то хотіла нас висадити. Але я її показав паспорт кози, пояснив, що купе у спальному вагоні я викупив. Вона викликала начальника поїзда, але він, дякую йому, сказав, що все в порядку – люди були не проти, щоб з ними у вагоні їхала коза. Так і доїхали до Києва", – розповідає Валерій Марченко.

Від того часу кияни бачать в центрі біленьких кізочок. Зіта виходила на вулицю в ошийнику, але без повідця. Такі ж нашийники були у всіх її діток, аби тварину можна було відтягнути від куща, чи безпечно перевести через дорогу.

Раніше ми розповідали про безрогих кіз, які прогулювалися сквериком біля Софійської площі у Києві. Зіта та Мира охоче провели час із журналістами, а їхній господар розповів історію цих милих тваринок.

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