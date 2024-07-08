"Ляпас Альянсу": Подоляк жорстко прокоментував ракетний удар РФ по "Охматдиту"

На думку Подоляка, ракетна атака РФ по "Охматдиту" - це "ляпас" НАТО.

Ракетний удар РФ по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит" - це "абсолютно продумана дія, спеціально розроблена та схвалена" Володимиром Путіним.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Це абсолютно продумана дія, спеціально розроблена та схвалена суб’єктом Путіним. Напередодні саміту НАТО. Як ляпас Альянсу. Рф посилає всім неформальний сигнал приблизно такого змісту: "Навіть відверте вбивство дітей не змусить їх (Альянс) ухвалити всі необхідні рішення. І тому продовжуємо атакувати...", - підкреслив він.

Подоляк звернув увагу, що майже одночасно із ракетною атакою по Києву лідери Угорщини та Китаю вимагають від України "негайно припинити вогонь".

"Ця вимога не адресована Росії. Вона адресована лише Заходу та Україні. І її мета – створити хибне відчуття: агресор має право вбивати, бо говорить про "мир", а жертва не повинна оборонятись і тому має негайно припинити опір, залишивши території та власних громадян агресору… Це має вкрай неприродний вигляд і абсолютно точно стимулює Росію продовжувати атакувати", - зауважив політик.

Радник керівника ОП підкреслив, що Росія продовжує головувати в РБ ООН, вбиваючи українських людей.

"Це абсолютно блюзнірський сигнал усім нейтральним країнам: правил немає, а пряме людожерство заохочується. Ба більше, немає належної реакції ООН, що прямо вказує на очевидне: якщо війна не закінчиться тотальною поразкою Росії, на світ чекає жахлива коротка історія кривавого хаосу, у якому життя не має цінності, а смерть – новий синонім слова "росія", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масований ракетний удар по Києву. Де сталися "прильоти" і сильні руйнування - читайте на сайті ТСН.ua.

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