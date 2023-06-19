Лось, який вільно розгулював посеред Києва, загинув: що сталося

Лось, якого вранці помітили у київському парку Партизанської слави помер дорогою до Центру порятунку.

Про це повідомила очільниця Центру порятунку Наталія Попова.

За її словами, лосю не встигли надати допомогу, і, судячи зі слів присутніх, це була ситуація без шансів.

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"Команда одразу ж відвезла лося на розтин. Попередньо лікарі припускають, що лося збила машина — у нього сильно забитий бік і площа удару дуже велика. Але остаточні результати розтину будуть згодом", - розповіли у Центрі порятунку.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 19 червня, у Києві в парку Партизанської слави місцеві мешканці помітили маленьке лосеня, яке відпочивало просто на стадіоні в Дарницькому районі.

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