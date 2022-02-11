Локдаун у Києві: у КМДА розповіли, чи введуть у столиці обмеження

Локдаун у Києві: у КМДА розповіли, чи введуть у столиці обмеження

В київських лікарнях зараз перебувають 1 832 пацієнтів, з яких 97 дітей.

З урахуванням стрімкого поширення штаму коронавірусу "Омікрон", локдаун у столиці поки що вводити не збираються. Для цього зараз немає передумов.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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“Попри високий рівень виявлення нових випадків ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4 104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих до столичних лікарень становить 32,3%. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34%. За словами фахівців, це пов’язано, у першу чергу, з високим рівнем вакцинації містян”, — підкреслив Микола Поворозник.

Він також додав, що в київських лікарнях зараз перебувають 1 832 пацієнтів, з яких 97 дітей з COVID-19.

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