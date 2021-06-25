Літо у розпалі: аномальна спека у Києві побила два температурні рекорди

Літо у розпалі: аномальна спека у Києві побила два температурні рекорди

У Києві вчора максимальна температура сягала аж +33,7°С.

Спека в Україні продовжує бити температурні рекорди. Напередодні, 24 червня, у Києві метеорологи зафіксували температурні показники, які перевищили кілька рекордів.

Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За інформацією метеостанції, у четвер, 25 червня, в українській столиці максимальна температура повітря після полудня сягнула +35,5°. Цей показник перевищив 2,3°С рекорд для цього дня, зафіксований у 1924 році.

А для червня в цілому це перевищує показники на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався від 1885 року.

Ще один температурний рекорд встановила середньодобова температура, сягнувши +28,1°С, чим побила попередній рекорд для цього дня 1924 року на 1,6°С.

Водночас, мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, аніж це було у 1964 році.

Нагадаємо, у Львові в четвер, 24 червня, о 15:00 температура повітря піднялась до 32,4 градуси. Це - вперше за 75 років метеорологічних спостережень.

Як повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

Погода в Україні продовжує дивувати - після затяжних злив, регіони потерпають від спеки. Висока температура повітря може нашкодити організму, а щоб цього уникнути слід дотримуватися низки рекомендацій.

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Погода в Україні: синоптики радять підготуватись до ще спекотнішого рекорду

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