Лист металу впав просто перед пішоходом: підземний перехід на Оболоні перебуває у загрозливому стані

Лист металу впав просто перед пішоходом: підземний перехід на Оболоні перебуває у загрозливому стані

Металева конструкція на стелі, яку комунальники обіцяли зняти ще восени, просто прогнила.

У Києві на Оболоні підземний перехід перебуває у загрозливому стані.

Небезпечний перехід розташований на перетині вулиці Героїв Дніпра та проспекту Героїв Сталінграда.

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Про це повідомляє паблік "Киев Сейчас".

"Один із трьох підземних переходів на перетині вулиці Героїв Дніпра та проспекту Героїв Сталінграда – у жахливому стані. Металева конструкція, яку комунальники обіцяли зняти ще восени, просто прогнила. Один із листів уже встиг відвалитися просто перед пішоходом, поки той йшов підземним переходом", - йдеться у дописі.

Тепер комунальники обіцяють "розглянути можливість ремонту" протягом 2022 року.

Раніше вже повідомлялося, що у Києві зі стелі підземного переходу біля станції метро "Героїв Дніпра" падає каміння.

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