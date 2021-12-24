Лист металу впав просто перед пішоходом: підземний перехід на Оболоні перебуває у загрозливому стані

Металева конструкція на стелі, яку комунальники обіцяли зняти ще восени, просто прогнила.
У Києві на Оболоні підземний перехід перебуває у загрозливому стані.
Небезпечний перехід розташований на перетині вулиці Героїв Дніпра та проспекту Героїв Сталінграда.
Про це повідомляє паблік "Киев Сейчас".
"Один із трьох підземних переходів на перетині вулиці Героїв Дніпра та проспекту Героїв Сталінграда – у жахливому стані. Металева конструкція, яку комунальники обіцяли зняти ще восени, просто прогнила. Один із листів уже встиг відвалитися просто перед пішоходом, поки той йшов підземним переходом", - йдеться у дописі.
Тепер комунальники обіцяють "розглянути можливість ремонту" протягом 2022 року.
Раніше вже повідомлялося, що у Києві зі стелі підземного переходу біля станції метро "Героїв Дніпра" падає каміння.
Читайте також:
- У Києві собаку прив'язали біля гіпермаркету та залишили помирати на морозі
- У Києві після нового року зростуть тарифи на воду
- До військкомату кроком руш: які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік
- Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це коштуватиме
- Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули