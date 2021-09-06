"Лише для персоналу": у Києві бариста не пустив трирічну дівчинку до вбиральні кафе

"Лише для персоналу": у Києві бариста не пустив трирічну дівчинку до вбиральні кафе

Листування з власницею кафе закінчилося тим, що маму дівчинки заблокували на всіх сторінках закладу.

У Києві трирічну дівчинку бариста не пустив до вбиральні одного з кафе. Мама дівчинки зазначає, що вже більше року відвідує цей заклад з дочкою. Жінка майже щодня там купує собі каву і солодощі для дитини.

Про це киянка Інна М. написала в Instagram.

Інцидент стався на вулиці Вишгородській, 45. Бариста відмовився пустити дитину до вбиральні, аргументувавши тим, що санвузол призначений лише для персоналу закладу.

"Після перенесеного стресу і операції я веду Мію за вкусняшкою. Порадувати. Вона їсть, п'є водичку за столиком на вулиці, а потім забігає і каже: пустіть, будь ласка, в туалет, на що бариста відповідає - не можна. Лише для персоналу", - написала мама дівчинки.

За поясненнями жінка звернулася до власниці закладу та опублікувала сторіз, в якій описала ситуацію.

Власниця кафе зауважила, що вирішення цього питання є і воно полягає в тому, що в кожному під'їзді ЖК у консьєржів є вбиральня, і нею можна скористатися.

Листування з власницею кафе закінчилося тим, що Інну заблокували на всіх сторінках закладу.

"До квартири Мія не дотерпіла і сильно засмутилася. Плакала. Засмутилася і я. Мені титанічних зусиль вартувало у такий складний для неї день робити все, щоб дитина усміхалася", - підсумувала мама дівчинки.

Варто зазначити, що розпорядженням КМДА №578, у Києві з 2008 року було введено безкоштовне і вільне користування жителями та гостями міста туалетами у кафе і ресторанах.

Виходить, що бариста і власниця кафе порушили закон, і це дає право мамі маленької дівчинки звернутися до суду з позовом про порушення прав споживача.

Нагадаємо, у Сумській області жінка справила свої потреби у коридорі спортивної школи, оскільки прибиральниця не пустила її до вбиральні.

Новини України: у Сумській області жінка справила свої потреби в коридорі спортивної школи

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