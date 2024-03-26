"Лише для гостей": у Києві під час тривоги жінку не пустили до укриття елітного готелю (подробиці, фото)

Жінці відмовили у проханні пройти до укриття готелю, коли у Києві лунав сигнал про загрозу ракетного удару.

Елітний готель Raddison Blu Hotel, що у Києві, потрапив у скандал. Під час чергової загрози ракетної атаки РФ по столиці 25 березня, коли лунала повітряна тривога, Катерину Смачило не пустили до укриття цього готелю. Заявивши, що воно нібито "тільки для клієнтів".

Подробиці скандалу Катерина розповіла "РБК-Україна".

Так, 25 березня близько 17:30, коли у Києві була оголошена повітряна тривога з загрозою застосування балістичних ракет, Катерина припаркувала автівку біля готелю, щоб потрапити до укриття.

"Я знала, що там є укриття і одразу ж, як почала вити сирена, я пройшла до готелю і навіть не запитувала, чи можна туди. Бо це дивно. Я попросила на рецепції нагадати, як пройти, на що мені відповіли, що укриття тільки для мешканців готелю. Я пішла до сусіднього закладу, де мене без питань пустили до укриття", - розповіла Катерина.

Після того, як пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги, Катерина Смачило зателефонувала до Нацполіції, яка прибула через 15 хвилин. Жінка написала заяву.

Заява Катерини Смачило до поліції Фото/Facebook: Kateryna Smachylo

За її словами, поліцейські були максимально ввічливими, допомогли у складанні заяви та передали її слідчому Шевченківського району.

Поліцейські також порадили у подібних ситуаціях дзвонити їм саме під час тривоги, тоді процедура оформлення дещо інша.

Катерина Смачило також зробила публікацію в Instagram-stories, де тегнула готель.

"На що готель написав мені у приватні повідомлення, ми вам зателефонуємо і розкажемо, чому так", - розказала жінка.

Вона відповіла готелю, що "розкажуть вони Нацполіції та Військовій адміністрації", чому людей не пускають скористатися укриттям під час повітряної тривоги.

Листування Катерини з Raddison Blu Hotel Фото/Facebook: Kateryna Smachylo

Адміністрація готелю Raddison Blu Hotel після розголосу історії та репостів в Instagram почала видаляти негативні коментарі на своїх сторінках у соцмережі.

Raddison Blu Hotel в Instagram зробили допис про те, що "вони стежать, аби перш за все у безпечному місці були ті, хто у них в гостях".

Пост Raddison Blu Hotel в Instagram-storiesФото/Facebook: Kateryna Smachylo

Нагадаємо, РФ 25 березня вдарила "Цирконом" по Києву. ДСНС завершила рятувальні роботи – що відомо про постраждалих.

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