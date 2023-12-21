“Липове” посвідчення водія на чуже ім’я: у Києві затримали порушницю

З’ясувалося, що жінка взагалі не має права керування транспортними засобами.

Патрульні Києва виявили громадянку, яка керувала транспортним засобом з, ймовірно, підробленим водійським посвідченням.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

20 грудня близько 20-ї години на Керченській площі за порушення ПДР охоронці порядку зупинили автомобіль Chevrolet. За кермом перебувала 21-річна громадянка.

Фото: Facebook / Патрульна поліція Києва

Під час перевірки документів особи та автомобіля інспектори встановили, що посвідчення водія, яке пред'явила жінка, має ознаки підробки. Окрім візуальних ознак підробки, охоронці порядку встановили, що документ належить іншій особі. Крім того, патрульні з'ясували, що жінка взагалі не має права керування транспортними засобами.

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Тож охоронці порядку винесли на порушницю постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, 24 листопада ввечері на Харківському шосе Києва п’яний чоловік збив патрульного і намагався втекти з місця події.