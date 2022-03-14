Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами

Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами

Бригада "Укренерго" вимушена знову їхати на окуповану територію для ліквідації наслідків.

Окупанти знову пошкодили лінію, яка живить ЧАЕС та місто Славутич.

Бригада "Укренерго" тільки вчора, 13 березня, відремонтувала високовольтну лінію електропередачі. О 19:07 лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Однак завершити ці роботи не вдалося, тому що окупанти невдовзі знову пошкодили лінію. Ремонтна бригада НЕК «Укренерго» вимушена знову їхати на окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, шукати та ліквідовувати нове пошкодження", - йдеться у повідомленні.



Компанія наголошує, що Чорнобильська АЕС є важливим об’єктом, який не може залишатися без надійного енергоживлення.

Нагадаємо, в «Енергоатомі» назвали єдину гарантію безпеки ЧАЕС.

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