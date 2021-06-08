Лідер "УДАРу" Кличко велосипедом прибув на антикорупційний захід за участю Зеленського та розповів, за яку Україну бореться

Мер столиці наголосив на тому, що показником ефективності антикорупційної діяльності має бути рівень довіри громадян до влади.

Віталій Кличко прибув на міжнародний захід "Zero Corruption Conference" на велосипеді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив УДАРівець Дмитро Білоцерковець. На заході Кличко представив своє бачення боротьби з корупцією та розвитку України.

"Корупція з’являється там, де не працює система. Тому запобігати їй важливо саме на рівні системи. А не вирішувати власні політичні завдання під лозунгом боротьби з корупцією. Коли у вищих кабінетах влади витрачають години на наради, де обговорюють як краще атакувати того чи іншого мера, коли всупереч вибору киян та законів України намагаються призначити ручного голову КМДА – це політична корупція", - заявив лідер "УДАРу" у своєму виступі.

Кличко наголосив на тому, що показником ефективності антикорупційної діяльності має бути рівень довіри громадян до влади.

"30 років боротьба з корупцією нагадує боротьбу з вітряками. Процес заради процесу. Статистика заради звітів. Але де тут боротьба з несправедливістю? Створюючи антикорупційні органи, треба пам’ятати, що головний КРІ в боротьбі з корупцією – це не статистика посадок і не кількість видовищних корупційних скандалів. Головний КРІ – це рівень довіри громадян до влади та держави. Бажання людей жити і працювати в країні", - зазначив він.

Політик переконаний, недовіра громадян шкодить Україні не менше за економічну кризу.

"Корупція породжує небезпечне явище – зневіру людей. Спочатку до окремого чиновника, потім – до всієї демократії. І що тоді роблять українці? Масово виїжджають за кордон. Криза довіри шкодить Україні не менше, ніж економічна криза", - пояснив він.

У підсумку виступу він окреслив своє завдання: відновити довіру людей до влади.

"Тому наша головна задача – повернути довіру громадян! Показати, що успішна українська держава можлива! Я маю на увазі успішна держава для кожного громадянина, а не "успішна" держава для олігархів та еліти", - підсумував Кличко.

Раніше на "Zero Corruption Conference" виступив Володимир Зеленський.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.

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