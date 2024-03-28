Лежав мертвий у пакеті: в Києві чоловік через помсту вбив собаку колишньої дівчини

25-річний мешканець Київщини спочатку побив песика, а потім задушив.

У Києві дівчина вирішила розірвати стосунки зі свівмешканцем, а він через помсту вбив її собаку.

Про це повідомила поліція Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась 25-річна місцева мешканка із повідомленням про те, що колишній хлопець вбив її собаку.

Жінка розповіла поліціянтам, що мала стосунки з чоловіком, проте вирішила їх розірвати. Після сварки вона пішла з дому, а коли повернулась – побачила що її песик зі слідами крові лежить мертвий у пакеті біля смітника.

Поліцейські встановили, що собаку побив співмешканець потерпілої.

"Він завдав тварині численних ударів й задушив, а тіло викинув до смітника. Відповідно до результатів проведеної судово-медичної експертизи, смерть собаки настала внаслідок механічної асфіксії", – повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київщини. Свої дії він пояснив бажанням помститись.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося зворушливе відео, як в Ірпені чоловік рятує собаку, який провалився у річці під кригу.

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