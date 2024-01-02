Левиця із зооцентру під Києвом отримала контузію внаслідок ракетної атаки РФ

Під час атаки на Київ уламки російської ракети впали поблизу Центру порятунку диких тварин. Внаслідок цього одна з левиць отримала контузію.

Про це розповіла голова Центру порятунку диких тварин Наталія Попова у коментарі для "УП. Життя".

За її словами, уламки ракети впали за 300 метрів від її вольєра, повідомили в організації. Постраждала 2-річна африканська левиця на ім’я Юна.

"Спочатку було дуже яскраво, а потім – багато вогню та диму. Юна була єдиною, хто був на вулиці. Приліт стався у полі, навіть жодного дерева між цим місцем і вольєром не було", – поділилася вона.

Зараз Юна має повну розкоординацію й не може звестися на ноги.

"Лікарі призначили лікування, але жодних прогнозів не дають", – розповіла очільниця центру.

Крім того, перелякані і інші тварини, але таких наслідків, як у Юни, не мають. В момент ракетного обстрілу вони перебували у будівлі.

"Юну врятували в Київській області. Вона жила в маленькій клітці з ще одним левом. Він її пригнічував, тому весь час Юна була у стресі. Коли ми їх обох забрали, в них було обмороження, бо жили на бетоні навіть без підстилки. Це ж африканські тварини, вони до нашої зими не пристосовані.

Зазначимо, Російська Федерація 2 січня завдала потужного масованого ракетного удару по Києву. Місто атакували різними типами ракет. Зокрема, й "Кинджалами".

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