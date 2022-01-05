Легковик "наздогнав" маршрутку: у Києві сталася ДТП на Північному мосту, утворився затор (відео)

На мосту утворився затор.
У Києві 5 січня сталася ДТП на Північному мосту. Легковик "наздогнав" вантажівку у смузі для громадського транспорту.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".
Автівки зіткнулися навпроти торгового центру Sky Mall. Через аварію на мосту утворився затор. На відео з місця ДТП видно, що легковик сильно постраждав, на маршрутці залишилася вм'ятина. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що на Київщині 52-річний чоловік за кермом позашляховика Dodge зіткнувся з мотоциклом Mustang, який рухався у попутному напрямку. У ДТП загинув 50-річний пассажир двоколісного.
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