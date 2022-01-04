"Ледве не відірвало голову": у Києві п'яний чоловік відкрив двері метро під час руху (відео)

Його вгамували інші пасажири.
У Києві п'яний пасажир метро відкрив двері вагону під час руху і висунув з нього голову.
Відео інциденту 4 січня опублікували у Telegram-каналі PZDC|KYIV.
На ньому видно, як чоловік хитається в отворі дверей, тоді як склад їде в тунелі.
"Ледве не відірвало голову. Якби не інші пасажири – ця поїздка стала б для нього останньою", – йдеться під записом.
Нагадаємо, що у Києві під час руху загорівся автомобіль патрульної поліції. Пригода сталася у Печерському районі столиці.
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