Ледь тримається на ногах: у Броварах пʼяний голова РДА збив людей на переході – соцмережі (відео)

Голова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ввечері 26 квітня збив 4 людей на пішохідному переході.

Про це повідомляє низка телеграм-каналів, зокрема “Трибуна – Бровари”. Відео публікують очевидці.

Повідомляється, що потерпілі – в тяжкому стані. Тест на алкоголь удесятеро вищий за допустиму норму. Також телеграм-канали публікують відео з моментом проходження тесту на стан спʼяніння Майбоженка. Результат – 2,31 проміле.

Пʼяний депутат у Броварах влетів у натовп

Володимир Майбоженко. Фото: Facebook

Нагадаємо, в Києві п'яний водій не врахував розмір вантажу і розніс заправку в Голосіївському районі.

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