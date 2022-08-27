Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ледь не загинув за кермом: на Київщині водій з інсультом петляв дорогою

Дата публікації
Перегляди
406
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ледь не загинув за кермом: на Київщині водій з інсультом петляв дорогою

Фото: pixabay.com

Поліцейські терміново доправили 54-річного чоловіка до Боярської лікарні.

Під Києвом на дорозі просто під час руху у водія стався інсульт.

Чоловік ледь не загинув за кермом.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Під час вечірнього патрулювання в селі Загальці Київської області поліцейські помітили, що автомобіль Renault підозріло петляє дорогою.

Авто зупинили і одразу помітили, що у водія плутане мовлення, частково паралізовані кінцівки.

Поліцейські терміново доправили 54-річного водія до Боярської лікарні. Там медики діагностували у пацієнта обширний інсульт.

На щастя, водій отримав вчасну медичну допомогу, і вдалося уникнути можливих страшніших наслідків на дорозі.

Коли і які медогляди варто проходити, щоб запобігти інфаркту та інсульту

Коли і які медогляди варто проходити, щоб запобігти інфаркту та інсульту

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація