Ледь не загинув за кермом: на Київщині водій з інсультом петляв дорогою

Поліцейські терміново доправили 54-річного чоловіка до Боярської лікарні.
Під Києвом на дорозі просто під час руху у водія стався інсульт.
Чоловік ледь не загинув за кермом.
Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Під час вечірнього патрулювання в селі Загальці Київської області поліцейські помітили, що автомобіль Renault підозріло петляє дорогою.
Авто зупинили і одразу помітили, що у водія плутане мовлення, частково паралізовані кінцівки.
Поліцейські терміново доправили 54-річного водія до Боярської лікарні. Там медики діагностували у пацієнта обширний інсульт.
На щастя, водій отримав вчасну медичну допомогу, і вдалося уникнути можливих страшніших наслідків на дорозі.
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