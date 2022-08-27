Ледь не загинув за кермом: на Київщині водій з інсультом петляв дорогою

Під Києвом на дорозі просто під час руху у водія стався інсульт.

Чоловік ледь не загинув за кермом.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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Під час вечірнього патрулювання в селі Загальці Київської області поліцейські помітили, що автомобіль Renault підозріло петляє дорогою.

Авто зупинили і одразу помітили, що у водія плутане мовлення, частково паралізовані кінцівки.

Поліцейські терміново доправили 54-річного водія до Боярської лікарні. Там медики діагностували у пацієнта обширний інсульт.

На щастя, водій отримав вчасну медичну допомогу, і вдалося уникнути можливих страшніших наслідків на дорозі.

Коли і які медогляди варто проходити, щоб запобігти інфаркту та інсульту

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