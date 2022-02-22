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"Ласкаво просимо в пекло!": під посольством Росії в Києві встановили хрести (фото)

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© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

До акції долучилося близько 100 українців.

Під посольством Росії в Києві пройшла акція проти російської агресії. Біля входу активісти встановили хрести.

Про це 22 лютого повідомив депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.

"Під посольством РФ… Ми вас чекаємо… Ласкаво просимо в пекло!" - написав він під фото.

До акції долучилося близько 100 українців. Вони тримали у руках плакати із написами "Росія - окупант", "Путін - х*йло", "За Україну - всі, за Путіна - "не чокаясь", "Імперія має померти".

Нагадаємо, що посольство США в Києві потролило Росію мемом. Так там відреагували на історичний спіч президента Володимира Путіна. На зображенні порівняли розвиток Києва та Москви.

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