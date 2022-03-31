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KyivNotKiev: Зеленський закликав світ правильно писати назви українських міст

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KyivNotKiev: Зеленський закликав світ правильно писати назви українських міст

Getty Images

Японія вже почала писати назву української столиці Kyiv і президент закликав інших до наслідування.

Президент Володимир Зеленський закликав вживати правильну українську форму транслітерації назв українських міст.

Про це голова держави написав у Мережі 31 березня.

"Настав час нарешті відкинути застарілу радянську транслітерацію назв наших міст і прийняти правильну українську форму. Вдячні Японії та прем’єр-міністрові Фуміо Кішіді за те, що вже зробили це, та заохочуємо інших наслідувати приклад. #KyivNotKiev", – йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, японський телеканал NHK WORLD JAPAN створив українську версію сайту.

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