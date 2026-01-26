"Живуть у в’язниці": у ландшафтному парку під Києвом помітили виснажених ведмедиць у тісних клітках

Ведмедиці зачинені у тісних брудних вольєрах / © facebook.com/UAnimals.official

У ландшафтному парку «Буки» на Київщині утримують у неволі двох ведмедиць. На фото вони зачинені в тісних брудних вольєрах. Від їхнього вигляду стискається серце — тварини худі та мляві, зі зболеним поглядом і зваляним хутром.

Про це повідомляє організація UAnimals.

Ведмедиці живуть у в’язниці

«Ми подали заяву щодо неналежних умов утримання тварин. Справа тягнеться з листопада, бо її двічі неправильно кваліфікували.

Вимагаємо правильно кваліфікувати справу та вилучити ведмедиць із неволі Весь цей час ведмедиці живуть, по суті, у в’язниці, та розважають своєю присутністю гостей парку. Дика тварина взагалі не має жити в неволі, а тим паче у тісній клітці», — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у прокуратурі

Через неналежне утримання двох ведмедиць на Білоцерківщині відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури правоохоронці здійснюють досудове розслідування за фактом можливого неналежного утримання тварин на території Білоцерківського району», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація, виявлена під час моніторингу соціальних мереж. У публікаціях йшлося про ймовірні неналежні умови утримання двох ведмедиць у ландшафтному парку.

Наразі в межах кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події та надання правової оцінки діям відповідальних осіб.

«Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами)», — уточнили у прокуратурі.

