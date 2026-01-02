Зимова негода накриє Київ та область: оголошена жовта небезпека

Жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища / © Associated Press

У Києві та області на 3 січня оголосили підвищений рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголосив «Український гідрометцентр».

«Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла», — йдеться у повідомленні.

У Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Уночі та вранці на дорогах ожеледиця

«Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг», — додали синоптики.

Нагадаємо, 3–4 січня в Україні очікуються температурні коливання. У деяких регіонах країни йтиме мокрий сніг.