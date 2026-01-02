ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Зимова негода накриє Київ та область: оголошена жовта небезпека

У суботу очікується сильний вітер, мороз та ожеледиця на дорогах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища

Жителів Києва та області попередили про небезпечні метеорологічні явища / © Associated Press

У Києві та області на 3 січня оголосили підвищений рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголосив «Український гідрометцентр».

«Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла», — йдеться у повідомленні.

У Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°. Уночі та вранці на дорогах ожеледиця

«Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг», — додали синоптики.

Нагадаємо, 3–4 січня в Україні очікуються температурні коливання. У деяких регіонах країни йтиме мокрий сніг.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie