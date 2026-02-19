Зима не відступає: якою буде погода в Києві 20 лютого

Київ / © Associated Press

У Києві, у п’ятницю, 20 лютого, утримається морозна погода, але опади припиняться.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

У столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці вночі очікується 10-12° морозу, а вдень 2-4° морозу. У Київській області стовпчики термометрів покажуть 10-15° морозу вночі, а вдень - 1-6° морозу. У регіоні сніжитиме.

Як повідомлялося, через пошкодження ТЕЦ-4 у Дніпровському, Дарницькому та Деснянському районах у школах Києва сильний холод: температура в класах опустилася до +10 градусів. Приміром, до мережі закладів освіти Дніпровського району входять 54 заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності. Освітній процес у них організований таким чином: 40 закладів — в очному форматі, 5 — у змішаному, 9 — у дистанційному.