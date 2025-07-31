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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
969
Час на прочитання
1 хв

Звірячий удар РФ по Києву: з’явилися фото атаки

У місті — численні пошкодження будинків, зруйновано під’їзд багатоповерхівки, десятки людей постраждали, є жертви.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ТСН

Київ зазнав масованої атаки у ніч проти 31 липня. За останніми даними, двоє загиблих.

За попередніми даними у столиці наразі понад 50 постраждалих. Унаслідок влучання ракети РФ у житловий будинок, «склався» цілий підʼїзд.

«До 53 зросла кількість постраждалих у Києві. 26 із них госпіталізували у стаціонари медзакладів столиці», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наслідки атаки

Наслідки атаки

На всіх місцях подій працюють рятувальники та всі екстрені служби. Ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами.

У Солом’янському районі пошкоджено квартири у кількох будинках. Горіли автомобілі. Також пожежі та пошкодження на кількох локаціях нежитлової забудови.

Наслідки ворожої атаки

Наслідки ворожої атаки

У Голосіївському районі є пошкоджені будинки. Зокрема, школи та дитячого садка.

Наслідки ворожої атаки / © ТСН

Наслідки ворожої атаки / © ТСН

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна у дитячому відділенні медустанови.

Наслідки ворожої атаки / © ТСН

Наслідки ворожої атаки / © ТСН

Наслідки ворожої атаки / © Associated Press

Наслідки ворожої атаки / © Associated Press

Раніше повідомлялося, що російські війська сьогодні вночі, 31 липня, завдали удару по Києву. В результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Найбільше внаслідок нальоту безпілотників постраждав Солом’янський район. Також є пошкодження у Святошинському районі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
969
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