Зруйнувати російський міф: у Києві презентують унікальні книгу та фото про Одесу

У Києві презентують унікальні книгу та фото про Одесу

У Києві від 2 до 4 квітня пройдуть зустрічі-презентації книги мовознавиці Орисі Демської «Одеса. Степом і морем розказана історія», а також фотовиставка робіт Сергія Коваленка. Події відбудуться у мистецькому просторі 3.6.9 Space Kyiv і будуть присвячені ідентичності й візуальним образам Одеси.

Сама книга «Одеса. Степом і морем розказана історія» описує минуле міста, починаючи від греків і скіфів. Авторка розбиває тезу про «традиційну» російськомовність міста й розвінчує імперський міф, який століттями поширювала ворожа пропаганда. Історія розгортається через образ каварні грека Симона Аспоріді — одного з центрів міського життя, де за філіжанкою кави зустрічалися десятки етносів, які разом формували історію міста.

Поспілкуватися з творцями книги гості зможуть вже цього тижня, у четвер та п’ятницю 2-3 квітня о 18:30 й у суботу 4 квітня о 16:00 за адресою вул. Стрілецька, 24.

Крім того, під час подій презентуватимуть фотографії Сергія Коваленка, які увійшли до книги, а також інші його роботи. Фотовиставка буде відкрита у просторі щодня від 15:00 до 19:00.

Під час презентацій також відбудеться благодійний аукціон: книги й фотографії можна буде придбати за донат на підтримку 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.