Зросла кількість постраждалих від російського удару по Києву

Наслідки атаки на Київ 27 грудня

Реклама

Кількість постраждалих від масованої російської атаки по Києву зросла.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, станом на 18:15 відомо про 32 постраждалих, деяким з яких надають допомогу в лікарнях.

Реклама

«У стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста», — написав Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетно-дронової атаки в столиці України постраждало 28 осіб.

Нагадаємо, протягом ночі та зранку 27 грудня Київ перебував під атакою російських дронів та ракет. Росіяни здійснили масований удар по столиці, у багатьох районах сталися пошкодження та руйнування житлових будинків.

Російська атака занурила Київ у холод і темряву. У місті спостерігаються перебої з опаленням, водою та світлом. Зокрема, без централізованого опалення наразі понад 2 600 житлових будинків, майже 200 дитячих садків і понад сто шкіл.