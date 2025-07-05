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"Зробив зауваження": у Києві п'яний чоловік стріляв у натовп підлітків
У Києві чоловік посварився з групою підлітків і вирішив їх «провчити».
У Києві п’яний чоловік вирішив «виховати» компанію підлітків і вистрілив у них з травматичного пістолета.
Про це передає поліція Києва.
За словами правоохоронців, п’яний 45-річний місцевий мешканець на зупинці посварився з групою неповнолітніх, які проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив в бік натовпу та вистрілив. На щастя ніхто не постраждав.
Зловмисника затримали та вилучили у нього зброю. Киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Раніше у Запоріжжі після словесних образ двох дівчат чоловік влаштував стрілянину у дитячому центрі