"Зробив зауваження": у Києві п'яний чоловік стріляв у натовп підлітків

Стрілянина у Києві / © Поліція Києва

Реклама

У Києві п’яний чоловік вирішив «виховати» компанію підлітків і вистрілив у них з травматичного пістолета.

Про це передає поліція Києва.

За словами правоохоронців, п’яний 45-річний місцевий мешканець на зупинці посварився з групою неповнолітніх, які проходили поряд. Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив в бік натовпу та вистрілив. На щастя ніхто не постраждав.

Реклама

© Поліція Києва

Зловмисника затримали та вилучили у нього зброю. Киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше у Запоріжжі після словесних образ двох дівчат чоловік влаштував стрілянину у дитячому центрі