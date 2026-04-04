Зранку РФ атакувала Київ дронами: що відомо про влучання і наслідки (фото)
Військові попереджали про російські безпілотники у напрямку столиці.
Зранку суботи, 4 квітня, армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Уламки збитих цілей впали в одному з районів.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі», — повідомив мер.
Наслідки атаки на Київ
Очільник КМВА Тимур Ткаченко наголосив, що інформація про постраждалих уточнюється.
У столичному ДСНС підтвердили, що минулося без жертв і постраждалих. Наразі рятувальникам вже вдалося ліквідувати наслідки атаки
«Внаслідок влучання ворожого БпЛА виникла пожежа на першому поверсі триповерхової офісно-складської будівлі», — додали у ДСНС.
Атака на Київ
У столиці повітряну тривогу було оголошено о 06:29. Військові попереджали про БпЛА, які тримали курс на столицю зі сходу.
Пізніше сирени залунали у кількох інших районах Київської області.
Нагадаємо, вночі Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА. Посеред ночі у кількох регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, Росія вдарила дронами по Сумах, було зафіксовано влучання у житловий будинок.