Жовтий рівень небезпеки: синоптики оголосили попередження для українців — що відомо
Київ накриє густий туман 5 листопада. Таке екстрене попередження зробили синоптики та надали поради водіям.
В Києві 5 листопада очікуються небезпечні метеорологічні явища, які можуть суттєво ускладнити рух транспорту та становити загрозу для водіїв і пішоходів.
Про це заявили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.
Зокрема, протягом ночі та ранку 5 листопада на території Києва прогнозують густий туман. Тому оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Наслідки та видимість
Видимість на дорогах у цей період становитиме лише 200-500 метрів. Такі погодні умови є вкрай несприятливими і можуть призвести до значного ускладнення руху транспорту, збільшуючи ризик дорожньо-транспортних пригод. Тож, водіїв закликають до максимальної обережності
Комунальні служби та Патрульна поліція наполегливо рекомендують учасникам дорожнього руху бути максимально уважними та обережними:
знизьте швидкість: Рух у тумані повинен бути повільним, щоб мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої ситуації.
використовуйте освітлення: Обов’язково увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари. Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно лише погіршує видимість, відбиваючись від туману.
тримайте дистанцію: Збільште безпечну дистанцію між автомобілями.
уникайте різких маневрів: Не робіть різких прискорень, гальмувань чи поворотів.
Синоптики закликали жителів Києва також врахувати цей метеорологічний прогноз при плануванні своїх поїздок.
