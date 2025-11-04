Жовтий рівень небезпеки: синоптики оголосили попередження для українців — що відомо

Небезпечний туман у Києві / © pixabay.com

В Києві 5 листопада очікуються небезпечні метеорологічні явища, які можуть суттєво ускладнити рух транспорту та становити загрозу для водіїв і пішоходів.

Про це заявили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Зокрема, протягом ночі та ранку 5 листопада на території Києва прогнозують густий туман. Тому оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Наслідки та видимість

Видимість на дорогах у цей період становитиме лише 200-500 метрів. Такі погодні умови є вкрай несприятливими і можуть призвести до значного ускладнення руху транспорту, збільшуючи ризик дорожньо-транспортних пригод. Тож, водіїв закликають до максимальної обережності

Комунальні служби та Патрульна поліція наполегливо рекомендують учасникам дорожнього руху бути максимально уважними та обережними:

знизьте швидкість: Рух у тумані повинен бути повільним, щоб мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої ситуації.

використовуйте освітлення: Обов’язково увімкніть ближнє світло фар або протитуманні фари. Уникайте використання дальнього світла, оскільки воно лише погіршує видимість, відбиваючись від туману.

тримайте дистанцію: Збільште безпечну дистанцію між автомобілями.

уникайте різких маневрів: Не робіть різких прискорень, гальмувань чи поворотів.

Синоптики закликали жителів Києва також врахувати цей метеорологічний прогноз при плануванні своїх поїздок.

