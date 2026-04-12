Жовтий рівень небезпеки на Великдень: термінове попередження синоптиків для киян
У найближчу годину та протягом першої половини дня Великодня Київ та область оповиє густий туман.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва у першій половині дня, на Великдень.
Про це передає Київська обласна військова адміністрація.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині у найближчу годину 12 квітня зі збереженням в першу половину дня туман, видимість 200-500 м», — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
