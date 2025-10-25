Наслідки атаки / © Associated Press

Через ракетну атаку на Київ, яку росіяни здійснили сьогодні, 25 жовтня, загинуло двоє осіб. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.

За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до 12 осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня по Києву Збройні сили РФ завдали удару із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки постраждали житлові та нежитлові об’єкти в кількох районах. Щонайменше дев’ятеро дістали поранення, частину з яких госпіталізовано.