Київ
2400
1 хв

Жорстокий удар по Києву — кількість жертв зросла

Окупанти вгатили ракетами по Києву — влада повідомила, що кількість загиблих зросла.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Через ракетну атаку на Київ, яку росіяни здійснили сьогодні, 25 жовтня, загинуло двоє осіб. Раніше повідомлялося про одного загиблого.

Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.

За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до 12 осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня по Києву Збройні сили РФ завдали удару із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки постраждали житлові та нежитлові об’єкти в кількох районах. Щонайменше дев’ятеро дістали поранення, частину з яких госпіталізовано.

2400
