- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2400
- Час на прочитання
- 1 хв
Жорстокий удар по Києву — кількість жертв зросла
Окупанти вгатили ракетами по Києву — влада повідомила, що кількість загиблих зросла.
Через ракетну атаку на Київ, яку росіяни здійснили сьогодні, 25 жовтня, загинуло двоє осіб. Раніше повідомлялося про одного загиблого.
Про це повідомив у Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою Росія цієї ночі вбила двох киян», — зазначив він.
За словами мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих у Києві зросла до 12 осіб.
Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня по Києву Збройні сили РФ завдали удару із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки постраждали житлові та нежитлові об’єкти в кількох районах. Щонайменше дев’ятеро дістали поранення, частину з яких госпіталізовано.