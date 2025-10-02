Водія Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста, знову затримали: що відомо про нову підозру

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості / © Офіс Генерального прокурора

У Білій Церкві затримано водія автомобіля Mercedes-Benz, який раніше у Києві на Подолі жорстоко побив велосипедиста через зауваження щодо паркування та залишив його у небезпеці. Затримання відбулося в порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Конфлікт стався після того, як водій наніс велосипедисту три удари в обличчя. Постраждалий втратив свідомість і впав. Замість надання допомоги, водій відтягнув непритомного чоловіка на узбіччя дороги та поїхав з місця події.

Кваліфікація злочину та запобіжний захід

Спочатку водію було інкриміновано умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України). Проте його дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення особи в небезпеці.

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста до втрати свідомості. / © Офіс Генерального прокурора

Раніше прокурор клопотав про арешт підозрюваного, але суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному порядку.

Після повідомлення про нову підозру водію буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Києві водій елітного Mercedes побив велосипедиста до непритомності.

Згодом стало відомо, що нападник є фігурантом у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн грн.

Потерпілий велосипедист, якого жорстоко побив водій Mercedes за зауваження, розповів свою версію подій.