"Золоті" запчастини для київських "швидких": розкрито схему розтрати мільйонів

У Києві посадовці комунального об’єднання «Київмедспецтранс» закуповували запчастини для машин швидкої допомоги за завищеними цінами. Схема дозволила завищити ціни на понад 1,9 млн грн.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, під час тендеру на закупівлю запчастин для «швидких» посадовці «Київмедспецтрансу» залучили підконтрольні підприємства і забезпечили перемогу потрібного їм. З підприємством-переможцем уклали договір на загалом 5,4 млн грн.

Надалі переможець тендеру постачав запчастини для «швидких» за завищеними цінами. Експертизи встановили завищення цін на понад 1,9 млн грн.

Заступнику директора «Київмедспецтрансу», який підписував договори, повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Раніше таку ж підозру отримав начальник служби матеріально-технічного забезпечення «Київмедспецтрансу», який організовував закупівлю.

Фігурантам справи загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права протягом трьох років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються коло причетних до вчинення кримінального правопорушення.

