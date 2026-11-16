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- Київ
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Зміни у русі транспорту Києва: оновлено графік мосту Патона
У Києві розпочали поетапне відновлення руху трамваїв і тролейбусів, а для водіїв розширили графік роботи реверсивної смуги на мосту Патона.
У Києві в другій половині дня 16 листопада фахівці комунального підприємства «Київпастранс» приступили до поступового відновлення руху тролейбусів і трамваїв. Водночас у місті діють оновлені правила проїзду мостом Патона.
Про це повідомила міська влада у Telegram.
Оновлений графік реверсивної смуги на мосту Патона: Для покращення пропускної спроможності час роботи реверсу розширено:
з 06:00 до 16:00 — рух організовано у напрямку з лівого берега на правий;
з 16:00 до 24:00 — у напрямку з правого берега на лівий.
Водіїв закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок столицею.
Робота громадського транспорту: Попри повернення електротранспорту на лінії, до кінця доби 16 листопада в місті продовжать курсувати тимчасові автобусні маршрути, що дублюють трамваї та тролейбуси.
Крім того, пасажирів продовжують перевозити додаткові автобуси вздовж «червоної» та «зеленої» гілок метрополітену за такими маршрутами:
№ 1-М — ст. м. «Палац спорту» — ст. м. «Лісова»;
№ 1-МА — ст. м. «Лісова» — ст. м. «Арсенальна»;
№ 1-МД — ст. м. «Дарниця» — ст. м. «Палац спорту»;
№ 3-М — ст. м. «Видубичі» — ст. м. «Осокорки»;
№ 22-ТЛ — вул. Тростянецька — ст. м. «Либідська».
Нагадаємо, народний депутат Володимир Крейденко заявив про те, що у Києві цілком реально вже найближчим часом запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею. Орієнтовна вартість проїзду становитиме 60–80 гривень.