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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Зміни у русі транспорту Києва: оновлено графік мосту Патона

У Києві розпочали поетапне відновлення руху трамваїв і тролейбусів, а для водіїв розширили графік роботи реверсивної смуги на мосту Патона.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Міст Патона

Міст Патона

У Києві в другій половині дня 16 листопада фахівці комунального підприємства «Київпастранс» приступили до поступового відновлення руху тролейбусів і трамваїв. Водночас у місті діють оновлені правила проїзду мостом Патона.

Про це повідомила міська влада у Telegram.

Оновлений графік реверсивної смуги на мосту Патона: Для покращення пропускної спроможності час роботи реверсу розширено:

  • з 06:00 до 16:00 — рух організовано у напрямку з лівого берега на правий;

  • з 16:00 до 24:00 — у напрямку з правого берега на лівий.

Рух мостом Патона / © Олексій Білошицький

Рух мостом Патона / © Олексій Білошицький

Водіїв закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок столицею.

Робота громадського транспорту: Попри повернення електротранспорту на лінії, до кінця доби 16 листопада в місті продовжать курсувати тимчасові автобусні маршрути, що дублюють трамваї та тролейбуси.

Крім того, пасажирів продовжують перевозити додаткові автобуси вздовж «червоної» та «зеленої» гілок метрополітену за такими маршрутами:

  • № 1-М — ст. м. «Палац спорту» — ст. м. «Лісова»;

  • № 1-МА — ст. м. «Лісова» — ст. м. «Арсенальна»;

  • № 1-МД — ст. м. «Дарниця» — ст. м. «Палац спорту»;

  • № 3-М — ст. м. «Видубичі» — ст. м. «Осокорки»;

  • № 22-ТЛ — вул. Тростянецька — ст. м. «Либідська».

Нагадаємо, народний депутат Володимир Крейденко заявив про те, що у Києві цілком реально вже найближчим часом запустити річкове сполучення між станцією метро «Славутич» та Поштовою площею. Орієнтовна вартість проїзду становитиме 60–80 гривень.

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