Київ пішов під воду: злива затопила магазини та дороги
Негода затопила вулиці та паралізувала рух у столиці.
Сьогодні через негоду у Києві стався справжній потоп. Низка вулиць перетворилася на «Венецію».
Про це повідомляє ТСН.
За повідомленнями у соцмережах, у Борисполі зафіксували град.
Поліція також повідомляла про наслідки негоди.
Вода затопила один з магазинів столиці. Відвідувачі буквально ходили по калюжах.
На дорогах фіксувалася вода по коліна. Рух транспорту ускладнений.
На жаль, підземні переходи були теж у воді.
Також через потом зупинилися трамваї та тролейбуси. Люди вимушені йти пішки по воді.
За повідомленнями місцевих пабліків, від удару блискавки загорілося кілька будівель у Хотянівці на Київщині.
Нагадаємо, в Україні 8 вересня очікуються дощі. Виняток — південна частина України та західні області. Температура повітря буде комфортною.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень у межах +21…26°С. У Києві буде +22…24°С.