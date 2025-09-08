ТСН у соціальних мережах

Київ
483
1 хв

Київ пішов під воду: злива затопила магазини та дороги

Негода затопила вулиці та паралізувала рух у столиці.

Руслана Сивак
Дощ

Дощ / © ТСН

Сьогодні через негоду у Києві стався справжній потоп. Низка вулиць перетворилася на «Венецію».

Про це повідомляє ТСН.

За повідомленнями у соцмережах, у Борисполі зафіксували град.

Град у Києві. / © ТСН

Поліція також повідомляла про наслідки негоди.

Наслідки негоди у Києві. / © Національна поліція України

Вода затопила один з магазинів столиці. Відвідувачі буквально ходили по калюжах.

Наслідки негоди у Києві. / © Інтернет

На дорогах фіксувалася вода по коліна. Рух транспорту ускладнений.

Наслідки негоди. / © Інтернет

На жаль, підземні переходи були теж у воді.

Наслідки негоди у Києві. / © Інтернет

Також через потом зупинилися трамваї та тролейбуси. Люди вимушені йти пішки по воді.

Потоп на вулиці Степана Бандера у Києві. / © ТСН

За повідомленнями місцевих пабліків, від удару блискавки загорілося кілька будівель у Хотянівці на Київщині.

Нагадаємо, в Україні 8 вересня очікуються дощі. Виняток — південна частина України та західні області. Температура повітря буде комфортною.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень у межах +21…26°С. У Києві буде +22…24°С.

