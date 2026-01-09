Злив води з систем опалення в Києві: що це означає для жителів

Багатоквартирний будинок у Києві

Злив води з систем опалення в Києві не означає тривалого вимкнення теплопостачання в будинках киян. Це звичайна технічна процедура для проведення аварійно-ремонтних робіт під час морозів.

На цьому наголосив заступник міністра освіти й науки України та голова фракції «Слуги народу» у Київраді Андрій Вітренко.

Він закликав не вірити «страшилкам», які поширюють в соцмережах.

«КМДА вже пояснила: це технічна процедура, яку застосовують під час аварій/обстрілів, щоб не „порвати“ труби морозом, і вона не означає тривалого відключення тепла», — повідомив посадовець.

Андрій Вітренко закликав киян:

не поширювати неперевірені повідомлення з чатів/анонімних каналів;

довіряти лише офіційним джерелам й повідомленням від районних служб;

фіксувати проблеми з теплом в будинку/районі та писати звернення у керуючу компанію/район, телефонувати на міські «гарячі лінії»;

підтримувати сусідів: літніх та самотніх людей, родини військових.

За словами посадовця, ворог прагне дестабілізації всередині країни через страх і хаос.

«Київ не раз проходив крізь темряву, без води й тепла і щоразу вистояв. Бо наша сила в єдності та взаємній підтримці», — підсумував він.

Нагадаємо, увечері, 9 січня, міські служби планували відновити теплопостачання в частині столичних багатоповерхівок, що залишилися без опалення після масованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Вдень через пошкодження мереж без тепла перебували близько 6 тисяч багатоквартирних будинків столиці.